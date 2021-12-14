Украина

Смотрите трансляцию жеребьевки на Football.ua.

В Доме футбола 15 декабря пройдет жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

Процедура жеребьевки начнется в 14:00 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-трансляция:

Напомним, что в 1/4 финала учавствуют: Динамо, Шахтер, Заря, Днепр-1, Ворскла, Александрия, Львов и Металлист. Базовый день матчей — 2 марта 2021 года.

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