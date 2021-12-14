Украина

УАФ работает над централизацией медиаправ при содействии УЕФА.

Президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации с телевизионным пулом в УПЛ.

"На днях в Доме футбола прошел круглый стол, во время которого представители УАФ, ФИФА, УЕФА и европейских национальных ассоциаций обсудили ряд актуальных вопросов. Так, состоялась дискуссия по поводу медиаправ в футболе. В Украине отсутствует единый телевизионный пул, и эта ситуация хорошо известна, в частности, в УЕФА.

Во время круглого стола менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый проанализировал текущую ситуацию по этому вопросу в нашей стране и подчеркнул, что централизация медиаправ может увеличить доходы клубов и, соответственно, сделать внутренние соревнования более конкурентоспособными.

Более того, УЕФА готов предоставить свою платформу для тендера по продаже телевизионных прав в Украине. Пересказывать вам историю возникновения этой проблемы я не буду – вы все в курсе, почему так произошло. Но сейчас у нас нет другого варианта развития событий — нам нужно принять жесткие решения, за невыполнение которых будут применены дисциплинарные санкции. Это касается не только телевизионных прав — речь идет и о маркетинговых правах.

В то же время, нам нужно прописать и жесткие требования к транслятору, который победит в тендере, который будет проводиться с помощью УЕФА. Мы с вами планируем, что со следующего сезона система VAR будет работать на всех матчах УПЛ, поэтому трансляция каждого матча должна отвечать достаточно жестким техническим требованиям", — приводит слова Андрея Павелко официальный сайт УАФ.

Напомним, что исполком Украинской ассоциации футбола поручил юридическому департаменту изучить вопрос ограничения количества арендованных футболистов.