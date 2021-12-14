Украина

Исполком поручил изучить этот вопрос в ближайшее время.

Исполком Украинской ассоциации футбола поручил юридическому департаменту изучить вопрос ограничения количества арендованных футболистов.

Как сообщает официальный сайт организации, на одном из следующих заседаний вновь будет поднят этот вопрос.

Кроме того, по предложению Дирекции Украинской Премьер-лиги было утверждено, что со следующего сезона в протокол матча можно будет вносить фамилии 23 игроков и семерых официальных представителей клуба.

Также со следующего сезона решено распространить позитивную практику по полной автономности арбитров от футбольных клубов в вопросах логистики и проживания, начатую в УПЛ, на соревнования ПФЛ в первой лиге и Кубке Украины.

Отметим, что в составе Черноморца выступает множество арендованных игроков Динамо Киев, но уже со следующего года одесситы хотят отойти от этой практики. Аналогичную практику поддерживают и Шахтер с Мариуполем.