Мета подкасту — підтримувати ЗСУ та збирати гроші для наших хлопців.
Просто Футбол подкаст
24 травня 2022, 12:09
Просто Футбол – це спільнота для небайдужих людей до українського футболу.
Це подкаст, що повернувся, а головна мета — підтримувати ЗСУ і збирати кошти для них.
Цей запис Просто Футбол провів у польових умовах під час благодійного матчу для збору коштів ЗСУ між збірною закарпатських футболістів на базі ФК Міная та збірною УПЛ за участю легенд.
Список учасників випуску: Фелікс Ардельянов, Яромир Лобода, Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайличенко, Валерій Пересоляк, Володимир Шаран.
Обговорення велося на такі теми:
- важливість благодійних матчів для збору коштів;
- майбутнє українського футболу, чемпіонату та збірної;
- реалії футбольного життя в умовах війни.
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Зазначимо, що випуск присвячений усім воїнам ЗСУ: як живим, так і тим, хто помер від рук російського окупанта.