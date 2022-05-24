Украина

Мета подкасту — підтримувати ЗСУ та збирати гроші для наших хлопців.

Просто Футбол – це спільнота для небайдужих людей до українського футболу.

Це подкаст, що повернувся, а головна мета — підтримувати ЗСУ і збирати кошти для них.

Цей запис Просто Футбол провів у польових умовах під час благодійного матчу для збору коштів ЗСУ між збірною закарпатських футболістів на базі ФК Міная та збірною УПЛ за участю легенд.

Список учасників випуску: Фелікс Ардельянов, Яромир Лобода, Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайличенко, Валерій Пересоляк, Володимир Шаран.

Обговорення велося на такі теми:

важливість благодійних матчів для збору коштів;

майбутнє українського футболу, чемпіонату та збірної;

реалії футбольного життя в умовах війни.



Зазначимо, що випуск присвячений усім воїнам ЗСУ: як живим, так і тим, хто помер від рук російського окупанта.