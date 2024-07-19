Ліга чемпіонів

Розповідаємо про суперника київського Динамо.

Коли хтось вкотре розповідатиме, що футбол чи будь-який спорт поза політикою, його можна буде просто відсилати до минулого сербського футболу. Політика на футбол впливає більш-менш скрізь, але багато де це відбувалося і відбувається потай, кулуарно. У Белграді та його околицях все вийшло так прозоро, що навіть дивує, як це комуністичні структури так не допрацювали.

Жовтень 1944 – 3-й Український фронт звільняє Белград від нацистських загарбників.

1945-й – у Белграді ґрунтуються два футбольні клуби з гранично комуністичною символікою, яким одразу, “на березі”, уготована доля грандів.

Якщо Црвена Звезда і десятиліття ні в кого немає сумнівів, який режим вона символізує, то Партизан звучить негаразд однозначно погано. Звісно ж, партизани бувають і на боці добра – зокрема люди, які протистоять рашистській чумі на тимчасово окупованих територіях зараз. Але найшвидше вивчення історії не залишає сумнівів: Партизан був названий на честь саме комуністичних партизанів, лідером яких був ідейний більшовик та майбутній диктатор Югославії протягом 27 років Йосип Броз Тіто.

Клуб, названий на честь справжніх повстанців, хорватський Гайдук, за комуністичних часів якраз відкотився на другі ролі (так, сім чемпіонств за майже 50 років, але при цьому багато сезонів навіть без претензій на високі місця, з фінішами в нижній половині таблиці). А ось Партизан швидко став елітою місцевого футболу: він виграв уже перший чемпіонат післявоєнної Югославії. Але Партизан принаймні не займав нічиє місце: а ось “під” Црвену Звезду комуністи розформували попередній клуб, ФК “Югославія” – і на його місці сформували майбутнього переможця Кубка чемпіонів.

Так, “на двох”, два комуністичні новороби і почали правити в чемпіонаті величезної країни. Црвена Звезда виграла 19 чемпіонатів Югославії, Партизан – 11. Ці ж команди лідирують за кількістю влучfнь у першу трійку, за набраними очками та взагалі за всіма головними показниками ліги. Ось за кількістю виграшів Кубка маршала Тіто (чи не правда, не дивує, що в цій країні трофей носив ім'я диктатора?) Партизан ділить друге-третє місце з Гайдуком. Вони взяли по 9 трофеїв, тоді як у Црвени Звезди цілих 19 кубків.

Ця історична гонка взагалі залишилася за “червоно-білими”. Вони виграли більше не лише Кубків, а й чемпіонств – не кажучи про те, що такий козир, як Кубок чемпіонів, представникам такого чемпіонату взагалі складно чимось перебити. Црвена Звезда виграла “лопухий” трофей у 1991 році, Партизан свій шанс у 1966-му впустив. Але важливіше, звичайно, що на тлі двох політпроектів усі по-справжньому історичні клуби опинилися на задвірках. БСК (також відомий, як ФК “Бєлград”), який до Другої світової п'ять разів вигравав чемпіонат Югославії, не взяв жодного титулу за нового режиму – так само як і інший п'ятикратний чемпіон, загребський “Граджянськi”. До речі, якщо хтось хоче повболівати за промінчик світла в царстві пітьми – Бєлград цього сезону повернувся до вищої ліги.

З хорошого можна відзначити, що великих гравців обидва гранди вирощували справно. Якщо надування щік про радянський футбол завжди викликало сміх – чому ж жодного Кубка чемпіонів та жодної медалі ЧС не взяли, якщо були такими сильними? — то країна з десятьма меншим населенням досягла цілком порівнянних результатів. На шляху до фіналу Кубка чемпіонів-1965/66 " гробарі " здолали чемпіонів Німеччини та Англії, Вердер і МЮ — і тільки Реал, абсолютно виняткова величина для футболу того (втім, чи того?) часу, у фіналі виявилася сильнішою.

У складу, який взяв друге місце на Євро-1960 та четверте на ЧС-1962, у складі було по чотири гравці Партизана. У складу, який обіграв Англію (діючих чемпіонів світу!) та дійшов до фіналу Євро-1968 – вже п'ять. Також Партизан має один рекорд, який неможливо перевершити: він взяв участь у першому матчі в історії єврокубків. У 1955-му виїзд до Лісабона привів до нічиєї 3:3, а у грі у відповідь “гробарі” перемогли 5:2. У завмерлому назавжди рейтингу бомбардирів збірної Югославії два перші місця посідають легенди Партизана Мілан Галич та Звонімір Бобек, а Мілутін Шошкіч був воротарем республіки у золоті часи.

До речі про “гробарiв”. Ця команда була знаком якості: коли вона в одному з товариських матчів обіграла Ювентус, президент подарував їй чорно-білий комплект форми, що сформувало її сьогоднішні кольори. Фанати дуже швидко прозвали себе “могильниками”, і в тому числі і це (хоча, звичайно, не тільки) сформувало дуже специфічний образ фаната Партизана. Цей образ заслуговує на опис, навіть незважаючи на те, що домашній матч серби проведуть при порожніх трибунах – настільки він цікавий.

Давайте спочатку про хороше (або хоча б не про однозначно погане). Торсида Партизана – приклад того, як впливати на клуб. Якось, наприклад, вони змусили команду залишити мікст-зону після програного матчу, замкнули в автобусі і запропонували гравцям запитати себе, “навіщо вони перебувають у Партизані?”. Присутність фанатів – великий плюс шансів команди на перемогу, і вони не соромляться цим маніпулювати. Протягом минулого сезону вони відмовилися відвідувати матчі футбольної команди і, за власним зізнанням, перейшли на баскетбол. Про причини такого рішення – трохи нижче.

“Гробарі” – це потужне ком'юніті, яке може стати прикладом перфомансу на трибунах, створеного фанатами шоу. При цьому воно ж може стати антиприкладом поведінки: серби і обливали водою лайнсменів, і закидали суддю сніжками, а про битви проти рівних собі ходять кровожерливі легенди. Матчі Партизана, особливо “вічні дербі” проти Црвени Звезди – це завжди зіткнення сотень фанатів, “найкращі” з яких озброєні холодною, а іноді і вогнепальною зброєю.

Але це ком'юніті, звісно, має яскраво виражений проросійський вектор. Настільки, що на матч минулого року проти Шеріфа фанатів Партизана не пустили через ризик державного перевороту. Більше того, один із депутатів парламенту визнав, що у розкритті диверсії нашим сусідам допоміг особисто президент України:

«Цього тижня у Кишиневі має відбутися футбольний матч між командами із Сербії та Молдови. Спочатку планували, що до нашої країни приїдуть і вболівальники сербської команди. Завдяки зусиллям СІБ, зробленим задовго до того, як з'явилася інформація, надана Зеленським, команда із Сербії гратиме за порожніх трибун, бо планувалося привезти диверсантів»

Багато в чому сербські фанати опонують клубним структурам. На жаль, підтримка країни-терориста – це та річ, у якій вони сходяться. Перший міжнародний матч у своїй історії Партизан зіграв проти московського ЦСКА. Найбільше фанати “гробарів” досі дружать із представниками цього клубу – а також із ПАОКом, який, як на замовлення, ще у 2012-му році придбав росіянин Іван Саввіді. І хоча більш явно підтримує нашого ворога Црвена Звезда, зрозуміло, і на матчах Партизана можна зустріти банери з літерою “Z”, російські прапори і т.п.

Коли хтось вкотре розповідатиме, що футбол чи будь-який спорт поза політикою, його можна буде просто відсилати до сьогодення сербського футболу. Політика на футбол впливає більш-менш скрізь, але багато де це відбувалося і відбувається потай, кулуарно. У Бєлграді та його околицях все відбувається так прозоро, що навіть дивує, як це сучасні проросійські структури так не допрацьовують.

Президентом Сербії вже сім років є Олександр Вучич. Він не приховує своїх політичних уподобань: вболіває за Црвену Звезду. І треба ж такому трапитися: усі сім років, що Вучич президент Сербії, червоно-білі незмінно стають чемпіоном! Причому ця серія стартувала саме сім років тому, а до цього “червоно-білі” ледь накопичили 3 чемпіонства за 11 років.

Партизан втратив трон, причому чим далі, тим менше сенсу говорити про адмінресурс Црвени Звезди. Сезон-22/23 став першим в історії чемпіонатів Сербії, коли “гробарі” не потрапили навіть у першу трійку – а від чемпіона вони відстали на 25 очок. Здається, на допомогу від Вучича вже настав час скаржитися, швидше, фанатам Войводини та Чукарічек.

А Партизану варто шукати проблеми у собі. Все менше і менше залишається клубів, найдорожчий продаж яких відбувся ще минулого століття – і Партизан серед них. Продаж Матея Кежмана у ПСВ ще 2000-го року за 14 мільйонів євро – це було красиво, але нікого не продавати навіть за такі гроші зараз – це серйозні питання до менеджменту. Більше того, і другий за ціною продаж в історії був давно: Савич у Ман Сіті за 12 мільйонів, 13 років тому.

Сучасні “гробарі” розучилися виховувати таланти – і це одна з головних претензій фанатів. Багато попередніх суперзірок, як Міятович, і не були вихованцями Партизана – але зараз клуб і не відкриває таланти. Як наслідок, клуб гравці залишають безкоштовно або за кумедні для сучасного футболу гроші. Навіть рідкісний легіонер Такуму Асано, який виявився дуже корисним у Бохумі, пішов безкоштовно – з ним не продовжили вчасно контракт.

Партизан стає все старшим і старшим. Саме в ньому дограє Бібрас Натхо (майже 100 матчів за збірну Ізраїлю), який звичайно класно виконує штрафні, але якому вже 36 років. А всього гравців, яким 29 і більше років (тобто яких буде дуже важко продати), у заявці Партизана окрема команда – 11 осіб. Яскраво виражений лідер – Матеус Салданья, який став найкращим бомбардиром минулого сезону з 17 голами.

При цьому зациклюватися на складі та схемах я сенсу не бачу. Літо для таких команд – час, коли може змінитись три чверті ростера. Динамо пощастило отримати суперника, не пройти якого буде соромно – і в ідеологічному сенсі, і в суто футбольному.