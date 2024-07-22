Ліга чемпіонів

Згадуємо історію зустрічей українського та сербського грандів.

Київське Динамо зустрічається з Партизаном у єврокубках уже втретє. Малувато, в принципі: якщо вважати, що одна команда 29 разів вигравала чемпіонати різних країн, а інша 27 – і майже всі перемоги були вже в епоху єврокубків. Але так вже складався жереб, що грали кияни і белградці лише двічі – і в дуже різних умовах.

Кубок європейських чемпіонів-1976/77. Перший раунд

15 вересня 1976 року. Київ. 41 000 глядачів

Будні Динамо в момент, коли вони готувалися приймати сербів уперше – це будні, без перебільшення, однієї з найсильніших команд світу. Перемога в Кубку володарів кубків 1975 року послужила фактично трампліном до створення справжнього гранду – команди, силу якої визнавали всі.

Якщо говорити про конкретний 1976-й, то навесні кияни як про реальну невдачу могли говорити про виліт від Сент-Етьєна – іншого світового гранду на той момент. Команду, яка дійде до фіналу Кубка чемпіонів і поступиться там лише Баварії, зовсім вже особливої величини того часу, кияни вдома обіграли 2:0. Програли у грі-відповідi 0:3, третій отримали тільки в овертаймі – і деякі вболівальники досі тримають на Блохіна зуб, що той на початку французької гри не покотив Онищенку на порожні ворота, а вирішив забити сам. Ревеллі відкрив рахунок вже у контратаці у відповідь...

У 1975-му Динамо виграло чемпіонат, Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА – а найважливіше, що сама команда ставала все сильнішою та сильнішою. У січні 1975-го до Києва приїхав Анатолій Коньков, у червні 1975-го – Володимир Безсонов, у червні 1976-го – Сергій Балтача… Лобановського звинувачували у тому, що він складав збірні виключно з динамівців, і в цьому, звичайно, була частка правди (на матч 1975-го проти майбутніх чемпіонів Європи, чехословаків , тренер збірної Лобановський виставив 10 динамівців у стартовому складі), але ніхто не заперечував, що ставив він, у будь-якому випадку, видатних майстрів.

Але перед конкретною грою, яка була стартом чергового євросезону Динамо, з деякими визначними майстрами виникли проблеми. Ось що Валерій Лобановський сказав перед матчем:

На жаль, ми майже нічого не знаємо про суперників. Ми не змогли побачити Партизан у грі, тоді як «розвідники» белградців були присутні на наших зустрічах із Чорноморцем та московськими одноклубниками. Відомо лише, що Партизан — один із найкращих югославських клубів, сім разів він вигравав чемпіонати своєї країни. Найвищий успіх на міжнародній арені – вихід у фінал Кубка європейських чемпіонів 1966 року. Белградці люблять швидкий, атакуючий футбол і вирізняються гарною результативністю.

Нам було нелегко готуватись до цієї зустрічі. Багато в чому через травми провідних гравців. Досі не одужали і тому не братимуть участі в матчі Колотов, Фоменко, Веремєєв. Щойно повернулися до ладу і, природно, ще не набрали форми Онищенко та Коньков. Тож наша надія у першому матчі — на молодих футболістів.

У результаті стартові склади команд виглядали так:

Динамо: Москаленко, Коньков, Матвієнко, Кузнєцов, Решко, Трошкін, Мунтян (Ковальов, 72), Онищенко, Буряк, Бережний, Блохін.

Партизан: Іванчевич (Борота, 29), Антич, Козич, Хатунич, Томіч, Стойкович, Завішич, Грубьєшич (Джержевич, 46), Паунович, Куновац, Трифунович.

Метр говорив всього про п'ятьох “проблемних” гравців (двоє з яких, втім, зіграли), але не згадав позицію номер один. Тим часом Михайло Москаленко, який вийшов у воротах – з відривом головний ноунейм всього київського “старту”. Фанати зі стажем його, звичайно, знають, але взагалі за вісім років у Києві він зіграв лише у 16 матчах чемпіонату – а ця гра так і залишилася єдиною єврокубковою у його кар'єрі. Величезну частину кар'єри він провів на лавах – не лише Динамо, а й Дніпра – а багато грав лише у другій лізі за Десну.

Втім, Валерій Лобановський, враховуючи свій скромний вік (37 років), міг вставати у ворота і сам, бо...

ДИНАМО – ПАРТИЗАН – 3:0

Голи: Онищенко (7), Трошкін (80), Блохін (88, з пенальті).

Вилучення: Онищенко (79).

...гра пройшла з повною та беззаперечною перевагою господарів. Незважаючи на те, що Блохін знову перетягував гру на себе, незважаючи на сейви двох різних сербських воротарів, незважаючи на вилучення Онищенка після фірмової провокації Куноваца (цікаво, югославських футболістів цьому з ХІХ століття вчили?) – кияни легко розгромили гостей.

29 вересня 1976 року. Белград. 70 000 глядачів

Партизан: Іванчевич, Антич, Козич, Хатунич, Томіч (Стойкович, 15), Куновац, Завішич, Трифунович, Паунович (Грубешич, 46), Перович, Прекази.

Динамо: Рудаков, Коньков, Матвієнко (Зуєв, 12), Кузнєцов, Решко, Трошкін, Мунтян, Слободян, Буряк, Бережний, Блохін.

Після такої декласації гра-відповідь виглядала порожньою формальністю, але Лобановський зберіг стартовий склад, обмежившись лише двома очевидними замінами. Дискваліфікованого Онищенка замінив Петро Слободян, а Москаленка – легендарний Євген Рудаков, для якого цей сезон у воротах Динамо був уже чотирнадцятим поспіль.

І хто б міг подумати, що саме ці дві особи стануть героями матчу. Слободян заробив пенальті, який реалізував Мунтян і добив суперника в середині другого тайму. Рудаков відбитим пенальті наче підвів межу під ідеальним матчем. Партизан цього разу зовсім не відсиджувався в обороні – навпаки, виставив п'ять нападаючих і створив безліч гольових моментів. Але результат матчу виявився тим самим.

ПАРТИЗАН – ДИНАМО – 0:2

Голи: Мунтян (10, з пенальті), Слободян (65).

Нереалізований пенальті: Перович (67)

Що далі? Динамо продовжило переможну ходу – так, що перший гол у Кубку чемпіонів пропустило лише на стадії чвертьфіналу. Після 5:0 з Партизаном були 6:0 з ПАОКом, черговий успіх з Баварією (2:0 та вручення Блохину Золотого м'яча вдома, 0:1 у Мюнхені) – і несподіваний виліт від менхенгладбахської Борусії. Не щастило Лобановському з вискочками: і для Сент-Етьєна сезон-1975/76, і для Борусії М сезон-1976/77 можуть вважатися найкращими сезонами в історії з дуже, дуже великими підставами.

А ще після перемоги у Києві 1:0 і за рахунку 0:2 у Менхенгладбаху арбітр мав підстави поставити пенальті за гру рукою Ханс-Юргена Вітткампа:

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Ліга Європи-2017/18. Груповий етап

28 вересня 2017 року. Белград. 0 глядачів

Перенесемося в іншу реальність – не лише у часі, а й у рівні. 2017-й рік — тепер Динамо тренує не Лобановський, а Хацкевич, грає клуб не в Кубку чемпіонів, а в Лізі Європи – та й там у групі виявилося тільки тому, що ледве пройшов Марітіму. Компанію сербам та українцям склали швейцарський Янг Бойз та албанський Скендербеу – причому у першому турі групового етапу кияни поступалися албанцям у рахунку, але вирвали перемогу 3:1.

При цьому грати у Белграді довелося без двох лідерів. Про лідера атаки встиг сказати і Хацкевич на прес-конференції:

Після ігри з Вересом Дьємерсі зробив МРТ, яке виявило певні проблеми. Не знаю, чи буде він готуватися до гри з Зорею , але поки він не може навіть отримувати ніяких фізичних навантажень. Вчора ми вже моделювали гру, планували , як будемо її будувати. В голові склад є, завтра ви його самі побачите .

А Хачеріді захворів на день перед грою. Як наслідок, склади були такими:

Партизан – Динамо – 2:3

Голи: Огнєн Ожеговіч (34), Леандре Тавамба (42) – Жуніор Мораес (54, з пенальтi, 84), Віталій Буяльський (68)

Партизан: Владімір Стойковіч, Леандре Тавамба, Мірослав Вулічевіч, Марко Янковіч, Сейдуба Сума (Даніло Пантіч 75), Боян Остойич, Евертон Луїс, Неманья Мілетіч I, Мілан Радін, Огнєн Ожеговіч (Джердже Йованович 79), Неманья Мілетіч ІІ

Динамо: Максим Коваль, Віктор Циганков (Артем Бєсєдін 46), Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Артем Кравець (Жуніор Мораес 46), Йосіп Піваріч, Домагой Віда, Дерліс Гонсалес (Микола Морозюк 90+1), Віталій Буяльський, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора

І матч вийшов одним із найбільш захоплюючих за всю новітню історію виступів Динамо. До перерви гості програвали багато боротьби, в принципі, грали дуже погано – і заслужено “горіли” 0:2. Хацкевича питали про перетворення, одразу згадуючи ще й гру зі Скендербеу. Він, слід визнати, відповів небанально:

Якщо повернутися до матчу зі Скендербеу , то тоді емоційне тло було таким, що треба було завести хлопців. Сьогодні ж, навпаки, їх треба було заспокоїти. У першому таймі була дуже висока зарядженість, і це призвело до великої кількості браку під час переходу від оборони до атаки. У перерві сказав хлопцям забути помилки, допущені в першому таймі, взяти м'яч під контроль і все-таки збудувати гру так, як ми планували.

Крім того, просто допомогли заміни. Жуніор Мораес продемонстрував це очевидним чином, прізвищем на табло – ну а вихід Бесєдіна допоміг киянам вигравати більше боротьби і посприяв дублю Буяльського . Динамо сяк-так, але розпочало груповий етап із двох перемог, а до останнього туру підходило з 10 очками та достроковим виходом у плей-офф. Грали з Партизаном лише за виграш групи та невеликі призові від УЄФА.

Серби мали 8 очок і перевагу по дод. показнику над Скендербеу, який мав 5; Янг Бойз – лише 3 пункти. Тож обидва (Лігу конференцій, нагадаю, тоді ще не вигадали) учасника євровесни від групи визначилися достроково. І цей матч Динамо виграло, як у старi добрi часи.

7 грудня 2017 року. Київ. 14 678 глядачів

Динамо – Партизан – 4:1

Голи: Морозюк (6), Мораес (28, 31, 77 пен) – Євтовіч (45+4 пен)

Динамо: Бущан, Кендзьора, Кадар, Шапаренко (Бєсєдін 77), Хачеріді, Буяльський (Гармаш 66), Піваріч, Циганков, Мораес, Морозюк, Шепелєв

Партизан: Стойковіч, Соломон (Ожеговіч 66), Мілетіч 2, Пантіч, Мітровіч, Мілетіч, Більєр (Джурічковіч 77), Євтовіч, Сума, Вулічевіч, Тавамба

Хацкевич після матчу не стримував себе у висловлюваннях:

Рахунок на табло відображає те, що відбувається на полі. Наша команда сьогодні заслуговує на найприємніші слова. Закінчили єврокубкову осінь і гарною грою, і добрим результатом.

Мораес хет-триком вписав своє прізвище золотими літерами до історії Динамо. Крім нього, хет-трик у єврокубкових матчах за Динамо оформляли лише дві особи. Один – звичайно, Шевченко на Камп Ноу, а от другого згадати складніше: це Ребров у поєдинку з ірландським Баррі Таун, який закінчився з рахунком 8:0. Шкода, що далі “як у старі добрі” не вийшло: кияни лише за правилом виїзного голу пройшли АЕК і вилетіли у 1/8 Ліги Європи від Лаціо. Партизан, втім, узагалі вилетів одразу – від Вікторії з Пльзеня.

Так чи інакше, а поки що Динамо в матчах з Партизаном не знає осічок. Сподіватимемося, ця серія не перерветься.