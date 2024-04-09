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Компанії, пов'язані з президентом київського Динамо та його родиною, програли за рішенням Верховного Суду.

Міністерство юстиції України виступило з офіційною заявою щодо намагань компаній, пов'язаних із родиною Суркісів, стягнути з держави майже 350 млн доларів США по справі націоналізації ПриватБанку, яка продовжується з 2017 року, та рішення Верховного Суду скасувати ухвалу про забезпечення позову сім'ї президента київського Динамо.

"27 березня 2024 року Верховний Суд прийняв постанову, якою поставлено крапку у тривалій суперечці між шістьма компаніями-нерезидентами, наближеними до родини Суркісів, та Приватбанком, Мінфіном та Урядом України, який було залучено до участі у вказаній справі у якості третьої особи. Міністерству юстиції України, яке здійснювало захист інтересів України в особі Кабінету Міністрів, та Приватбанку вдалося відстояти інтереси України та не дати безпідставно стягнути з держави кошти.

Суд касаційної інстанції задовольнив касаційні скарги Кабінету Міністрів України і Приватбанку. Відповідне судове рішення скасовує рішення судів першої та апеляційної інстанцій про забезпечення позову у справі 757/7499/17-ц за позовом компаній, наближених до Суркісів (Камерін Інвестментс ЛЛП, Саннекс Інвестментс ЛЛП, Таплемон Інвестментс ЛЛП, Берліні Комершіал ЛЛП, Луміл Інвестментс ЛЛП, Софінам Інвестментс), до Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» та Міністерства фінансів України про зобов’язання виконання умов депозитних договорів.

У постанові суд касаційної інстанції прийшов до висновку, що у справі, яка переглядається, застосовані заходи забезпечення позову є фактично тотожними заявленим позовним вимогам про зобов’язання виконувати умови відповідних депозитних договорів та накладають на відповідачів більші зобов’язання, ніж це було би здійснено при вирішенні спору по суті у разі його задоволення.

Застосування таких заходів забезпечення позову, йдеться у рішенні, в будь-якому випадку є неможливим, оскільки таке забезпечення призводить до фактичного вирішення позову шляхом його задоволення без розгляду справи по суті.

Метою судових позовів було стягнення з держави майже 350 млн доларів США на підставі застосування судом заходів забезпечення позову, тобто без ухвалення рішення по суті спору, без розгляду справи.

Також позивачі намагались в будь-який спосіб вживати всіх заходів щодо якнайшвидшого виконання ухвали суду про забезпечення позову. Підтвердженням цьому слугує встановлення Печерським райсудом м. Києва порядку виконання своєї ж ухвали про забезпечення позову.

Однак, завдячуючи чітким, зваженим і послідовним діям Мін’юсту та Приватбанку, вдалось захистити інтереси держави та не допустити безпідставне стягнення значної суми коштів", — сказано в заяві Міністерства юстицій України.

Нагадаємо, у 2016 році в період націоналізації ПриватБанку кошти Суркісів, що були розміщені компаніями родини на депозитних рахунках кіпрської філії банку, були включені до процедури bail-in (примусова конвертація депозитів власників акцій банку та пов’язаних із ними осіб у нові акції). НБУ тоді визнав родину Суркісів та їхні компанії повʼязаними з ПриватБанком особами.

Зараз два позови Суркісів перебувають в українських судах різних юрисдикцій. Також компанії, пов'язані з родиною президента Динамо, судяться з ПриватБанком на Кіпрі.