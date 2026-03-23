Завершилася 1488 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸У Михайлівському соборі в Києві відбулося прощання з патріархом Філаретом, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату й помер на 98-му році життя.

🔸 Заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Євген Межевікін заявив, що Генштаб ЗСУ переносить підготовку військовослужбовців на територію України, зважаючи на логістичні питання, а також те, що західні інструктори не мають потрібного військового досвіду.

🔸 Президент США Дональд Трамп погрожує Ірану знищенням усіх електростанцій, «починаючи з найбільшої», якщо той не припинить блокувати Ормузьку протоку.

🔸В АТБ у Чернігові вибухнув невідомий предмет: чотирьох людей поранено.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал.

Противник завдав 42 авіаційних ударів – скинув 169 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5722 дрони–камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік Зибиного, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів в сторону Шийківки, Діброви та в районі населеного пункту Середнє.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в сторону Гришиного, Шевченка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 23 – поранено; знищено одиницю автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 95 укриттів, три пункти управління БпЛА та гармату. Знищено або подавлено 267 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в сторону Єгорівки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та Мирне. Одна штурмова дія продовжуються.

На Оріхівському напрямку атаки ворога не спостерігалися.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Хочу відзначити всіх наших захисників неба – це щоденний, постійний наш пріоритет. Особливо за цей тиждень заслуговують на нашу вдячність воїни 96-ї зенітної ракетної Київської бригади, всі наші підрозділи радіоелектронної боротьби, екіпажі вертольотів армійської авіації та, звісно, наші пілоти F-16 і “міражів” і кожен розрахунок дронів-перехоплювачів, а особливо – розрахунки 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку та 302-ї зенітної ракетної Харківської бригади. Дякую, воїни! Дякую, що український досвід захисту неба – один із найбільш сильних у світі та є, зокрема, тим, що обов’язково триматиме Україну й після цієї війни серед головних контрибуторів безпеки – серед тих, хто буде потрібен світу, щоб безпека була. Тільки з Україною можлива реальна стабільність тут, у Європі, реальний захист. І, як бачимо, – також в інших частинах світу, які очевидно потребують нашого досвіду й нашої підтримки в захисті життя

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!