

Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал.

Противник завдав 42 авіаційних ударів – скинув 169 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5722 дрони–камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік Зибиного, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів в сторону Шийківки, Діброви та в районі населеного пункту Середнє.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в сторону Гришиного, Шевченка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 23 – поранено; знищено одиницю автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 95 укриттів, три пункти управління БпЛА та гармату. Знищено або подавлено 267 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в сторону Єгорівки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та Мирне. Одна штурмова дія продовжуються.

На Оріхівському напрямку атаки ворога не спостерігалися.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

