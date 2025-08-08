Україна

Донецький клуб готовий витратити вісім мільйонів євро за перспективного бразильця Лукаса Феррейру.

Донецький Шахтар зацікавлений у придбанні 19-річного атакувального хавбека Сан-Паулу Лукаса Феррейри.

За інформацією Globo Esporte, український клуб запропонував бразильському клубу вісім мільйонів євро за гравця, і очікується, що угода буде оформлена найближчим часом.

Феррейра провів за першу команду Сан-Паулу 23 матчі, відзначившись одним голом та результативною передачею. За оцінками Transfermarkt, вартість хавбека становить близько п'ять мільйонів євро.

