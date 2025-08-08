Ліга Європи

Тренер афінського клубу відзначив якість гри своєї команди та силу суперника.

Головний тренер Панатінаїкоса Руй Віторія поділився враженнями від першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Шахтаря, який завершився внічию 0:0.

"Ми зіграли дуже добре тактично проти однієї з найсильніших команд кваліфікації. Звісно, що повністю нейтралізувати такого суперника неможливо, тому вони наприкінці матчу мали свій момент. Але ми зіграли дійсно чудово, а можемо ще краще.

Дуже дивно та прикро, що Панатінаїкос та Шахтар грають між собою на такій ранішній стадії. Дивлячись на інші пари кваліфікації дійсно прикро, що сильні команди повинні вибити одне одну", — сказав Віторія в коментарі Gazzetta.gr.

