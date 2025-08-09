Україна

Захисник "біло-синіх" поділився своїми емоціями після гри з Рухом.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти львівського Руху (5:1).

"Моє бачення, що було важко, поле було вʼязке, мʼяке, ноги швидко втомлювались. Але було помітно, що важко було як нам, так і супернику. Коли ми забили гол, стало легше, і перед другим таймом тренерський штаб сказав нам, що якщо ми трохи додамо у швидкості прийняття рішення і швидкості нашого руху, то ми ще забʼємо. Так вийшло, що ми забили на перших хвилинах другого тайму, і це дуже вдарило по супернику. Далі у нас пішов момент за моментом і голи.

Привітали захисників з голами словами підтримки, вони молодці. Кожен робить свою справу, якщо захисник ще й забиває при цьому, то молодець.

Це переможний шлях. Коли ти перемагаєш, ти з іншим настроєм виходиш на поле у наступних матчах. Тому ми їдемо за перемогою!", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

