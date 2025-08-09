Україна

15-річний дебютант Руху поділився емоціями після гри з Динамо.

Наймолодший дебютант в історії УПЛ Олег Дзюринець прокоментував свій дебют у матчі другого туру чемпіонату проти київського Динамо (1:5).

"Дуже радий, що зіграв проти такої іменитої команди, гранда українського футболу. Дуже радий, що тренерський штаб та керівництво довірили мені, щоб я вийшов на поле.

Загалом емоції просто неперевершені. Після матчу привітав усіх гравців протилежної команди. Всі до матчу казали, щоб я готувався, що все буде добре. Найкраща підтримка — коли до тебе приходить мама на футбол, це просто неперевершено.

Фото з Ярмоленком? Це легенда футболу. Хочу бути схожим на нього. Для мене він — український кумир", — наводить слова Дзюринця прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух – Динамо Київ.