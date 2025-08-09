Україна

Захисник столичного колективу прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні київське Динамо обіграло львівський Рух у гостьовому поєдинку другого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Крістіан Біловар прокоментував успіх власної команди.

"У психологічному плані, звичайно, стало легше, тому що після невдачі завжди хочеться якомога швидше реабілітуватися, виграти матч, добре себе показати, показати хорошу якість гри. Тому, безперечно, це нам тільки в скарбничку, це великий плюс перед поєдинком на Кіпрі.

Я не можу нічого казати за Рух, можу лише оцінювати, як ми зіграли. У другому таймі забили швидкий м'яч, рахунок став 2:0 — і стало психологічно легше. Не зупинялися, почали грати швидше, більш розкуто. Тому й такий результат.

Безперечно, важливо для молодих гравців, що тренер національної збірної спостерігає й дивиться за тими, хто може потенційно потрапити до команди, але зараз ми перебуваємо в розташуванні клубу, тому найголовніше — це здобувати результат та показувати хорошу якість гри.

Звичайно, ми вже розбирали перший матч проти Пафоса, і можу сказати, що ми готові, але не можна не розкривати тактичних налаштувань від тренерського штабу. Усе побачите, коли буде зустріч на Кіпрі", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде до кам’янець-подільського Епіцентру.