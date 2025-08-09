Україна

Костянтин Вівчаренко поділився своїми думками після гри з Рухом.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Руху (5:1) у другому турі УПЛ.

"Вигравати завжди приємно, особливо, з таким рахунком. Це додасть нам впевненості перед важливою грою з Пафосом. Мабуть, з боку здавалося, що у нас все вийшло легко, але насправді на полі завжди важко. Рух — бійцівська команда, тому з ними завжди непросто. Добре, що вдалося перемогти.

Завжди потрібно перемикатися на наступну гру, адже саме вона найважливіша. Так і йдемо – від гри до гри.

Я завжди намагаюся грати результативно та роблю те, що просить тренерський штаб. Звісно, хочеться, щоб такий результат був завжди.

Усі м’ячі забили захисники та півзахисники, це означає, що усі гравці нашої команди універсальні? Звісно, чому б ні? Забивати можуть і крайні, і центральні захисники. Головне – щоб команда перемагала.

Логістика це завжди нелегко, але вже як є. За будь-яких умов будемо намагатися бути результативними. Чи вистачає сил? Поки що вистачає, сподіваюся, так буде і надалі", — наводить слова Вівчаренка прес-служба клубу.

