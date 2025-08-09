Україна

Юрій Копина поділився своїми думками після гри з Динамо.

Захисник львівського Руху Юрій Копина прокоментував поразку своєї команди від київського Динамо (1:5) у другому турі УПЛ.

"До гри були класні емоції. Та звісно, це не той дебютний матч, на який я очікував. Я провів з командою тижневий цикл і готувався до цього поєдинку. Не думаю, що я випадав з гри, але наприкінці матчу, можливо, дещо підсів, тому тренери й провели заміну.

Тепер у Русі молодий колектив і з’явилася сучасна та дуже якісна інфраструктура. Попри юність ці гравці розуміють важливість матчу з Динамо й зайвий раз мотивувати нікого не потрібно. Та в цьому матчі ми фактично самі собі забили три голи й результат був зроблений.

У нас є свої ігрові принципи, як команда має діяти на полі та пресингувати суперника. Щось виходило, а щось – ні. Програли ми по ділу і рахунок дуже прикрий. Та це всього лише старт сезону, тому ми не опускаємо руки і готуватимемось до наступних матчів", — наводить слова Копини прес-служба клубу.

