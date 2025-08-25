Україна

Український плеймейкер незадоволений ситуацією з трансфером.

Атакуючий півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков дав зрозуміти керівництву донецького клубу, що хоче залишити команду.

Як повідомляє португальське видання Record, 22-річний футболіст провів розмову з керівниками "гірників", щоб чітко пояснити свої наміри.

За інформацією джерела, Судаков почувається незадоволеним і нетерплячим, адже перехід блокує висока сума, яку вимагають в Шахтарі. Через виставлений цінник багато потенційних претендентів, включно з Бенфікою, яка розглядає українця як одну зі своїх головних цілей цього літа, не готові рухатися далі.

Попри ситуацію з трансфером, Судаков все ще залишається одним із ключових гравців Шахтаря. У сезоні-2024/25 він провів 37 матчів, забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.

У Португалії ж ЗМІ повідомляли, що боси донецького клубу наразі готові розпочинати діалог щодо Судакова з потенційними покупцями з 30 мільйонів євро, тоді як портал Transfermarkt оцінює молодого українського плеймейкера у 32 млн.