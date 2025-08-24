Україна

Футболіст вже попрощався зі своїми одноклубниками.

Півзахисник Флуміненсе Ісак Сілва незабаром має стати гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє журналіст Вілсон Форт.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 18-річного бразильця, який вже попрощався зі своїми одноклубниками.

Додамо, що раніше була інформація, що "гірники" отримали відмову в трансфері гравця, запропонувавши сім і дев'ять мільйонів євро, але зважаючи на все, подальші переговори увінчалися успіхом.

Цього року Сілва став гравцем основної команди бразильського клубу, а раніше виграв молодіжний чемпіонат та кубок країни. У складі Флуміненсе він провів 11 матчів.