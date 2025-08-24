Футболіст вже попрощався зі своїми одноклубниками.
Ісак Сілва, Getty Images
24 серпня 2025, 15:48
Півзахисник Флуміненсе Ісак Сілва незабаром має стати гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє журналіст Вілсон Форт.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 18-річного бразильця, який вже попрощався зі своїми одноклубниками.
Додамо, що раніше була інформація, що "гірники" отримали відмову в трансфері гравця, запропонувавши сім і дев'ять мільйонів євро, але зважаючи на все, подальші переговори увінчалися успіхом.
Цього року Сілва став гравцем основної команди бразильського клубу, а раніше виграв молодіжний чемпіонат та кубок країни. У складі Флуміненсе він провів 11 матчів.