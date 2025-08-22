Україна

"Гірники" пропонували за футболіста сім мільйонів євро.

Півзахисник Флуміненсе Ісак Северіно Сілва не продовжить свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного бразильця був зацікавлений донецький Шахтар, який пропонував за футболіста сім мільйонів євро, проте бразильський клуб відмовив.

Однак зазначається, що переговори можуть бути продовжені і "гірники" можуть зробити покращену пропозицію.

Крім Шахтаря гравцем також цікавилися Манчестер Сіті та Ліверпуль, проте вони від пропозицій утрималися.

Нинішнього сезону Сілва провів 14 матчів на всіх рівнях, у яких забив два м'ячі.

Також додамо, що раніше Флуміненсе відмовив Шахтарю у трансфері Джона Кеннеді.