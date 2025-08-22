"Гірники" пропонували за футболіста сім мільйонів євро.
Ісак Северіно Сілва, Getty Images
22 серпня 2025, 12:45
Півзахисник Флуміненсе Ісак Северіно Сілва не продовжить свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Globo Esporte.
За інформацією джерела, у послугах 18-річного бразильця був зацікавлений донецький Шахтар, який пропонував за футболіста сім мільйонів євро, проте бразильський клуб відмовив.
Однак зазначається, що переговори можуть бути продовжені і "гірники" можуть зробити покращену пропозицію.
Крім Шахтаря гравцем також цікавилися Манчестер Сіті та Ліверпуль, проте вони від пропозицій утрималися.
Нинішнього сезону Сілва провів 14 матчів на всіх рівнях, у яких забив два м'ячі.
Також додамо, що раніше Флуміненсе відмовив Шахтарю у трансфері Джона Кеннеді.