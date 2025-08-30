Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер Полтави Ігор Тимченко прокоментував поразку своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Зорі (1:4).

"Дуже болюча для нас поразка. Розпочали одразу невдало, пропустили на першій хвилині. Я нашу команду не впізнав. Так, є майстерність, є помилки технічні, але в плані бажання, в плані інтенсивності та єдиноборств це на даний момент наша найгірша гра. Тому я маю визнати, що Зоря абсолютно заслужено перемогла. Вони були сильнішими, а нам треба дуже ретельно цю гру проаналізувати, щоб такого більше не повторилося.

Для мене краще, щоб мою команду лаяли, але ми брали очки. Тому що похвала така – як старший молодшого хвалить: чотири набили – ну, нічого страшного, у вас наступного разу вийде. Мені таке не подобається. Звичайно, позитивні моменти, напевно, є, але коли команда вдома програє та пропускає чотири м’ячі, то негативних набагато більше. Нам дуже багато над чим треба працювати, дуже багато аналізувати. Ми повинні ставати більш солідними, і, звичайно, в майстерності нам потрібно додавати. Але, перш за все, якщо є брак майстерності, її треба компенсувати і рухом на полі, і інтенсивністю, і боротьбою – а ми і в цьому поступилися. Тому я дякую тренеру, що він нас похвалив, але ми свої помилки знаємо.

Так, мы не опустили руки, так. Але ми цю гру програли в першому таймі. Неможливо, пропускаючи три м’ячі в першому таймі, за великим рахунком на щось розраховувати в грі. Так, буває, що можна в такій ситуації відігратися й перемогти, але це винятки. Не опустили руки, але те, що було в першому таймі, треба проаналізувати. Мені дуже не сподобався перший тайм", — сказав Тимченко в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу СК Полтава – Зоря.