Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

СК Полтава — Зоря 1:4
Голи: Бужин, 75 — Будківський, 1, Мічин, 27, Слесар, 31, Анджушич, 56

СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич (Оніщенко, 46), Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк (Савенков, 63), Хахльов (Марусич, 46), Галенков (Стрельцов, 63) — Вівдич.

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко (Анджушич, 46), Попара (Руан, 63), Мічин (Янич, 63) — Слесар (Вантух, 76), Будківський (Горбач, 76), Маткевич.

Попередження: Одарюк, Підлепич, Веремієнко, Місюра — Слесар, Горбач