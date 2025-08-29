Україна
29 серпня 2025, 17:28
Зоря відкрила четвертий тур УПЛ упевненою перемогою над СК Полтава
Команда Віктора Скрипника в Кропивницькому не побачила спротиву суперників.
СК Полтава — Зоря, фото СК Полтава
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
СК Полтава — Зоря 1:4
Голи: Бужин, 75 — Будківський, 1, Мічин, 27, Слесар, 31, Анджушич, 56
СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич (Оніщенко, 46), Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк (Савенков, 63), Хахльов (Марусич, 46), Галенков (Стрельцов, 63) — Вівдич.
Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко (Анджушич, 46), Попара (Руан, 63), Мічин (Янич, 63) — Слесар (Вантух, 76), Будківський (Горбач, 76), Маткевич.
Попередження: Одарюк, Підлепич, Веремієнко, Місюра — Слесар, Горбач