Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 29 серпня 2025 року.

Луганська Зоря у матчі четвертого туру УПЛ у гостях здобула впевнену перемогу над Полтавою (4:1).

Команда Віктора Скрипника відкрила рахунок вже на першій хвилині зустрічі, коли голом відзначився Пилип Будківський.

Потім у середині першого тайму Зоря вистрілила двічі та вбила інтригу у матчі проти дебютанта УПЛ. Авторами голів стали Петар Мічин та Артем Слесар.

На початку другого тайму Зоря забила четвертий м'яч зусиллями Неманьї Анджушича, на що Полтава відповіла результативним ударом Миколи Бужина.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Зоря в рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Зоря 1:4

Голи: Бужин, 75 — Будківський, 1, Мічин, 27, Слесар, 31, Анджушич, 56.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич (Оніщенко, 46), Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк (Савенков, 63), Хахльов (Марусич, 46), Галенков (Стрельцов, 63) — Вівдич.

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко (Анджушич, 46), Попара (Руан, 63), Мічин (Янич, 63) — Слесар (Вантух, 76), Будківський (Горбач, 76), Маткевич.

Попередження: Одарюк, Підлепич, Веремієнко, Місюра — Слесар, Горбач.