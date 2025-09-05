Україна

Пропозиція клубу із Донецька оцінюється у 15 мільйонів євро, а раніше Мек був близьким до переходу в Челсі.

Шахтар веде активні переговори щодо придбання бразильського півзахисника Габріела Мека з Греміо.

Сума потенційного трансферу оцінюється у 15 мільйонів євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше 17-річний бразильський талант майже приєднався до англійського Челсі у 2025 році, проте перехід не відбувся. Тепер Мек може продовжити кар’єру в Україні, ставши одним із перспективних новачків Шахтаря.

Нагадаємо, три гравці Шахтаря потрапили до заявки збірної Бразилії U-20 на молодіжний чемпіонат світу.