Пропозиція клубу із Донецька оцінюється у 15 мільйонів євро, а раніше Мек був близьким до переходу в Челсі.
Габріел Мек, Getty images
05 вересня 2025, 10:56
Шахтар веде активні переговори щодо придбання бразильського півзахисника Габріела Мека з Греміо.
Сума потенційного трансферу оцінюється у 15 мільйонів євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Раніше 17-річний бразильський талант майже приєднався до англійського Челсі у 2025 році, проте перехід не відбувся. Тепер Мек може продовжити кар’єру в Україні, ставши одним із перспективних новачків Шахтаря.
Нагадаємо, три гравці Шахтаря потрапили до заявки збірної Бразилії U-20 на молодіжний чемпіонат світу.