Ліга конференцій

У списку 30 футболістів, перший матч — проти Абердіна.

Шахтар опублікував офіційну заявку на груповий етап Ліги конференцій сезону-2025/26.

До списку увійшли 30 гравців, серед яких і представники списку В.

Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський



Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина



Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра



Нападники: Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

*Гравці, заявлені за списком В.

Суперниками "гірників" у третьому за престижем європейському турнірі стануть Абердін, Легія, Брейдаблік, Шемрок, Хамрун Спартанс та Рієка. Основний раунд проходитиме з 2 жовтня до 18 грудня.

Перший матч у Лізі конференцій Шахтар проведе 2 жовтня на виїзді проти Абердіна. Номінально домашній старт запланований на 23 жовтня – суперником стане Легія.