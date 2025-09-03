Стюарт Армстронг виступатиме у чемпіонаті Шотландії.
Стюарт Армстронг, ФК Абердін
03 вересня 2025, 15:47
Абердін на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Стюартом Армстронгом.
Угода з 33-річним шотландцем розрахована на два роки. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Останнім клубом Стюарта був Шеффілд Венсдей із Чемпіоншипу, за який він виступав з січня минулого року. На його рахунку 11 матчів та один асист.
Також Армстронг раніше виступав за Саутгемптон, Данді Юнайтед, Селтік та Ванкувер.
Нагадаємо, Абердін є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги конференцій. Матч відбудеться 2 жовтня.