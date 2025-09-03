Інше

Стюарт Армстронг виступатиме у чемпіонаті Шотландії.

Абердін на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Стюартом Армстронгом.

Угода з 33-річним шотландцем розрахована на два роки. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом Стюарта був Шеффілд Венсдей із Чемпіоншипу, за який він виступав з січня минулого року. На його рахунку 11 матчів та один асист.

Також Армстронг раніше виступав за Саутгемптон, Данді Юнайтед, Селтік та Ванкувер.

Нагадаємо, Абердін є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги конференцій. Матч відбудеться 2 жовтня.