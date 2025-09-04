Україна

Втрати для "гірників".

Донецький Шахтар на три тижні може втратити відразу трьох бразильських виконавців.

За інформацією офіційного сайту "гірників", вінгер Лукас Феррейра, центральний півзахисник Ізаке Сілва та нападник Лука Мейреллес потрапили до складу збірної Бразилії U-20, яка готується до молодіжного чемпіонату світу.

Зазначимо, що ЧС U-20 пройде в Чилі з 27-го вересня по 19-е жовтня. В цей період Шахтар проведе чотири матчі: в чемпіонаті з львіським Рухом (27 вересня), черкаським ЛНЗ (4 жовтня), житомирським Поліссяя (18 жовтня) та в Лізі Конференцій з шотландським Абердіном (2 жовтня).

Раніше Шахтар оголосив заявку на Лігу конференцій.