Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та ковалівський Колос.

Харківський Металіст 1925 та ковалівський Колос зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над СК Полтава (2:0), залучив до стартового складу Антюха на правому фланзі атаки.

Руслан Костишин, після нічиєї проти рівненського Вереса (0:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Антюх, Петер, Рашиця.

Запасні: Соловей, Проценко, Капінус, Чурко, Салюк, Когут, Кондратюк, Хруник, Карпізін, Снурніцин, Мба, Король.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Бондаренко, І. Краснічі, Рухадзе, О. Демченко, А. Краснічі, Третьяков, Кане, Салабай, Оєвусі.



Гра Металіст 1925 — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.