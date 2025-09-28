Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 28 вересня, розпочавшись о 15:30.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі харьківський Металіст 1925 прийматиме Колос з Ковалівки.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[5] МЕТАЛІСТ 1925 — КОЛОС [3]

НЕДІЛЯ, 28 ВЕРЕСНЯ, 15:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН ПОЛІССЯ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Харківський Металіст 1925 розпочав свій сезон найвдалішим чином, якщо дивитися на минулі виступи в УПЛ, а також ситуацію після шести турів поточної кампанії.

Харків'яни стартували з нулів проти Оболоні, після чого була поразка від Кривбасу (0:2). Однак потім харків'яни переламали ситуацію і зараз видають серію із шести матчів без поразок у всіх турнірах, з яких п'ять перемог. На цьому відрізку були переможені Олександрія, Оболонь (Кубок), Рух, СК Полтава та Колос Полонне (КУ). Також була одна нічия і проти кого — проти донецького Шахтаря (1:1).

Команда Младена Бартуловича по праву посідає місце у верхній половині турнірної таблиці і ніяк не хоче вирушати у звичні місця минулого в боротьбі за виживання. Зараз у Бартуловича гарний та стабільний склад за потенціалом, що прогресує від гри до гри. Крім дев'яти забитих м'ячів у чемпіонаті, Металіст 1925 пропустив лише чотири м'ячі, а це другий показник у лізі поряд з Шахтарем після кого — правильно Колоса.

Єдині проблеми харків'ян на даний момент – це травми, на досить тривалий період команда втратила півзахисника Раміка Гаджиєва та вінгера Арі Моуру.

Про Колос можна висловитися ідентично — команда чудово стартувала в чемпіонаті і зараз посідає третє місце за двома грандами.

Команда з Ковалівки стартувала з перемог над перевіреними бійцями Кривбасом та Поліссям, після чого спортнулася на Карпатах (1:1), що вивилося у поразку у Кубку України проти київського Локомотива, який потім до слова, вибив і ще один клуб УПЛ – Верес. Після цього Колос не зупинявся і видав серію з чотирьох матчів без поразок – дві нічиї з Полісся та Вересом, а також дві перемоги проти Зорі та Епіцентру.

Таким чином, підопічні Руслана Костишина мають намір продовжувати виступати на високому рівні, щоби можливо знову зачепитися за єврокубкову зону. Так, можна сказати, що ковалівці мало забивають – лише вісім голів за шість турів, але водночас відзначимо стабільну та надійну оборону, яка пропустила лише тричі, а це, як згадувалося вище, найкращий показник УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Мартинюк, Шабанов, Павлюк, Крупський — Калюжний, Калітвінцев, Литвиненко — Рашиця, Антюх, Ітодо.

Колос: Пахолюк — Цуріков, Краснічі, Козік, Понєдєльнік — Теллес, Ррапай, Гагнідзе — Гумол, Алефіренко, Климчук.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Колос може зазнати 70 поразки в чемпіонаті, в тому числі 30 при Руслану Костишину;

- Металіст 1925 може зазнати 40 поразки в УПЛ;

- безпрограшна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ триває 13 ігор: вісім перемог та п'ять нічиїх;

- безпрограшна серія Металіста 1925 в УПЛ триває чотири гри: три перемоги та нічия і до повторення клубного рекорду ще одна гра;

- 25 гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев, Вячеслав Чурко (обидва — Металіст 1925), 15 — Ібрахім Кане, 10 — Микита Бурда (обидва — Колос).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА