Україна

Колишній тренер Полісся розповів про ментальну стратегію під час роботи.

Колишній головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур в інтерв'ю розкрив, як справлявся з шаленим тиском та хейтом, які виникли після його призначення.

За словами Ашура, він свідомо обмежив себе від будь-якого зовнішнього інформаційного шуму, щоб зберегти фокус на робочому процесі.

"Я для себе просто в той момент поставив ось категоричне табу взагалі на будь-які, будь-яку інформацію зовнішню. Фокус абсолютно був на тому, що відбувається всередині," — зазначив Ашур, додавши, що інакше "до першого матчу би не дожив просто ментально".

Тренер також поділився нетиповим поглядом на критику. Він вважає, що наявність хейту є ознакою успіху і може бути використана на користь.

"Який може бути успіх без там хейту? Який може бути? Його немає. Якщо є хейт, ну, це буде тебе все рівно рухати кудись в напрямку там медіапростору, в якому ти будеш знаходитись. Ну, супер. Це як додатковий бонус в цій ситуації," — сказав Ашур в ефірі YouTube-каналу “PRYVOZ”.

Нагадаємо, що Ашура було звільнено із Полісся 12 травня 2025 року.