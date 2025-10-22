Україна

Екстренер Полісся розповів, як легенда Динамо вразив його сумлінною роботою на тренерських курсах.

Колишній головний тренер Полісся Імад Ашур поділився спогадами про зустріч з Олександром Шовковським під час спільного навчання на тренерську ліцензію (приблизно 2015-2016 роки).

Ашур зазначив, що вже тоді помітив у нинішньому наставнику Динамо незвичайну зацікавленість і робочу етику, які виділяли його серед інших.

"Він у нас був тоді на ліцензії А. Він мав бути в групі з гравцями-професіоналами, тобто це окрема група. Але в той момент просто на одну сесію він був з нами – можливо через якісь накладки по графіку. Мені сподобалось тоді, мені імпонувало, що він говорив, що він був активним... Для мене це була людина, ну, на яку треба рівнятись," — пригадав Ашур в ефірі YouTube-каналу “PRYVOZ”.

Проте, Ашур висловив сумнів щодо того, чи пам'ятає їхню спільну освіту легенда Динамо.

"Звісно, він я впевнений, що він гадки не має, що ми взагалі вчилися разом, але я пам'ятаю це дуже добре," — пояснив тренер, додавши, що Шовковський тоді справив на нього "дуже позитивне враження" своєю зацікавленістю у процесі.

