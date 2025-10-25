Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві столична Оболонь зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.

ОБОЛОНЬ — ПОЛІССЯ

СУБОТА, 25 ЖОВТНЯ, 18:00. ОБОЛОНЬ АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІГОР ПАСХАЛ (ХЕРСОН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Столична Оболонь за своїм рівнем відмінно почала сезон, набравши сім очок у перших трьох турах чемпіонату, проте потім поразка в Кубку проти Металіста 1925 розпочала серію з восьми поєдинків (шість з яких офіційні) без перемог. При цьому статистика така — чотири поразки та чотири нічиї, три з яких в останніх трьох поєдинках.

Зараз команда Олександра Антоненка посідає восьме місце в УПЛ і за нинішніх справ у турнірній таблиці, навіть із такою серією результатів, можна сказати провела, досить хороший стартовий відрізок — відставання "пивоварів" від лідируючого Кривбасу становить лише шість очок. Тому зараз не той момент, коли варто занадто критикувати київську команду, яка ставитиме собі за мету бути вище зони вильоту і уникнути нервової кінцівки чемпіонату.

Тим більше, минулого туру Оболонь обіграла СК Полтава (2:1), перервавши негативну серію і хоче, як кажуть, продовжити на гарній ноті. Найголовнішою проблемою на даний момент є результативність, про яку говорять усі, особливо у стані "пивоварів" — якщо Антоненко вдасться вирішити цю проблему, то справи підуть набагато краще і очки не змусять себе чекати.

У свою чергу Полісся, зважаючи на все, відійшло від бурхливого міжсезоння зі зміною головного тренера, а також провальної кваліфікації до єврокубків.

Після перемог над Пакшем у Європі та успіхом у матчі проти Карпат, на "вовків" чекала серія з шести поразок поспіль у всіх турнірах. Потім команда Руслана Ротаня змогла здобути мінімальну перемогу над Кривбасом і підкріпити впевненість трьома очками у матчі з Кудрівкою. Після цього був виліт з Кубка України від Руху, але в чемпіонаті переможна серія тривала ще двома перемогами над Вересом і СК Полтава, в яких "вовки" забивали у ворота суперників по чотири м'ячі.

Насамкінець у минулому турі Полісся змогло відібрати очки у Шахтаря, вкотре зберігши свої ворота на замку проти "гірників", зігравши внічию 0:0. Так, команда Ротаня зробила ставку на оборону і практично не загрожувала воротам суперника, але план спрацював, а це на даний момент головний аргумент.

Зараз Полісся йде на п'ятому місці в турнірній таблиці, відстаючи від того ж Шахтаря лише на два бали, і на три від лідера Кривбасу. Отже, вся боротьба за єврокубкову зону все ще попереду, особливо з огляду на помилки від фаворитів протистоянь в УПЛ.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Оболонь та Полісся проведуть свої 70 матчі в УПЛ;

- Полісся в гостях може десятий раз зіграти внічию або зазнати десятої виїзної поразки в УПЛ;

- безпрограшна серія Полісся в УПЛ триває п'ять ігор: чотири перемоги та нічия;

- безвиграшна домашня серія Оболоні триває в УПЛ три гри: дві нічиї та поразка;

- десятий в УПЛ тренерський матч Олександра Антоненка, Руслана Ротаня — в Поліссі;

- 150 матч в УПЛ може провести Євгеній Пасіч (Оболонь);

- десятий гол в УПЛ може забити Едуард Сарапій (Полісся).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Федорівський — Шевченк, Дубко, Приймак, Семенов, Ільїн — Чех, Курко, Суханов — Устименко, Нестеренко.

Полісся: Волинець — Михайліченко — Сарапій, Чоботенко, Кравченко — Бабенко, Андрієвський, Шепелєв — Брагару, Велетень, Філіппов.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

