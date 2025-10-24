Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Олександрія — Епіцентр 0:1
Гол: Сіфуентес, 33

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков (Ндіка, 84) — Шостак (Хуссейн, 73), Фернандо (Мишньов, 46), Булеца (Кулаков, 73) — Жонатан, Кастільйо, Цара (Козак, 46).

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець (Савчук, 90), Ліповуз — Кирюханцев, Миронюк, Сіфуентес (Борячук, 90) — Сидун (Беженар, 57).

Попередження: Кастільйо, Білик — Ліповуз