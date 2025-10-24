Команда Сергія Нагорняка таким чином започаткувала першу в своїй історії серію перемог у рамках УПЛ.
Олександрія — Епіцентр, фото УПЛ
24 жовтня 2025, 17:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Епіцентр 0:1
Гол: Сіфуентес, 33
Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков (Ндіка, 84) — Шостак (Хуссейн, 73), Фернандо (Мишньов, 46), Булеца (Кулаков, 73) — Жонатан, Кастільйо, Цара (Козак, 46).
Епіцентр:
Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець (Савчук, 90), Ліповуз — Кирюханцев, Миронюк, Сіфуентес (Борячук, 90) — Сидун (Беженар, 57).
Попередження: Кастільйо, Білик — Ліповуз