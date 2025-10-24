Україна

Потужне налаштування лідера УПЛ.

Лівий захисник криворізького Кривбасу Іван Дібанго висловився напередодні центрального матчу десятого туру УПЛ з київським Динамо. Його слова наводить офіційний сайт українського клубу.

"Поки ще не на сто відсотків набрав фізичні кондиції, але почуваюся добре. З кожним днем додаю, набираю форму, поступово повертається ритм. Крок за кроком рухаюся вперед і вже готовий боротися за команду.

Матч з Динамо? Атмосфера бойова. Для багатьох із нас це перший досвід, коли ми знаходимося так високо в турнірній таблиці. Ми заряджені, готові як фізично, так і психологічно до важкої гри проти серйозного суперника. У неділю буде справжня битва. І ми дуже розраховуємо на підтримку наших вболівальників. Разом — ми переможемо.

Це буде перше по-справжньому велике випробування для нас у цьому сезоні — боротьба за лідерство. Ми не збираємося поступатися. Їдемо лише за перемогою", — заявив Дібанго.

Матч між Динамо та Кривбасом відбудеться 26-го жовтня, о 18:00 за київським часом.