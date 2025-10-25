Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та Рух.

Львівські Карпати та Рух зіграють у десятому турі української Прем'єр-ліги в дербі на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після поразки від кам'янець-подільського Епіцентру (1:3), використав із перших хвилин Клименка ліворуч у захисті, тоді як Ігор очолить атаку.

Іван Федик, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Клименко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор, Ігор, Костенко.

Запасні: Мисак, Киричок, Фабі, Танда, Кокодиняк, Паласіос, Шах, Сич, Краснопір.



Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Едсон, Притула — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Кітела, Роман, Левицький, Бойко, Сапуга, Підгурський, Алмазбеков, Квас, Руніч, Тутті, Слюсар.



Гра Карпати — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.