Занадто пізно в цій зустрічі з'явився вогонь.
Карпати — Рух, фото УПЛ
25 жовтня 2025, 17:28
Карпати — Рух 0:0
Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Клименко (Сич, 84) — Чачуа, Альварес (Танда, 73), Бруніньйо — Вітор (Шах, 62), Ігор (Фабі, 84), Костенко (Краснопір, 73).
Рух: Герета — Копина (Роман, 76), Слюбик, Холод, Лях — Рейляну (Слюсар, 76), Едсон (Підгурський, 86), Притула (Сапуга, 86) — Квасниця (Руніч, 68), Фаал, Клайвер.
Попередження: Вітор, Педрозу — Едсон, Лях