Черкаський голкіпер допоміг ЛНЗ здобути перше місце після 1:0 на полі суперника.

Голкіпер черкаського ЛНЗ Олексій Паламарчук поділився емоціями після мінімальної перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), яка дозволила фіолетовим очолити турнірну таблицю.

"Прекрасні емоції. Виграли, задоволені. Трошки не вистачало точності, але намагалися виконати те, що хотів тренер. Забили гол, витримали напругу, мали ще кілька контратак. З гарним настроєм поїдемо додому та готуватимемося до наступного матчу", — розповів Паламарчук для УПЛ-ТБ.

Голкіпер також прокоментував свій асист, який став вирішальним у матчі: "Я просто дивився на суддю, він уже відраховував час. Мені кричали, я зрозумів, що треба вибивати. Ну, асист – добре, потанцював там трохи, а так нормально. Головне – що забили".

Наступний матч ЛНЗ проведе в рамках Кубка України проти Руха (29 жовтня).