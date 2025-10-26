Україна

Керманич ЛНЗ прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Черкаський ЛНЗ напередодні обіграв харківський Металіст 1925 у домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — ЛНЗ 0:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Відчуття приємні, тому що завжди приємно перемагати. Ми очікували складної гри. Металіст 1925 — це команда, яка в цьому сезоні буде претендувати на зону єврокубків, я в цьому переконаний, тому що є якісні футболісти і клуб розвивається. Гра була така, як ми й очікували.

Кожен суперник різний, на кожного суперника потрібно по-різному готуватись. Є тактика, є стратегія, ми не можемо з усіма командами грати однаково. Тому ми сьогодні грали більше другим номером, це був наш план на гру, знаючи, що в нас є швидкі нападники, що вони можуть використати простір. І це спрацювало.

Потрібно було не тільки впіймати суперника на помилці, потрібно було зіграти на нуль ззаду — це також важливо, тому що можна забити гол, можна два забити, можна й три пропустити. Є баланс, і ми повинні грати як в атаці, так і в обороні максимально правильно. Сьогодні хлопці виконали установку тренерського штабу і досягли позитивного результату.

Ми будуємо команду. Я не можу сказати, що в нас команда сьогодні вже така, як ми би хотіли. Ми хочемо побудувати конкурентоздатну команду, яка буде конкурувати з будь-яким суперником — і тоді вже можна буде ставити якісь завдання.

Якщо зараз ми будемо досягати позитивного результату — чому зараз не ставити? Звичайно, можна ставити якісь завдання, але в першу чергу потрібно побудувати конкурентоздатну команду.

Позаду складний матч. Готувались до серйозного суперника. Команда дуже добре розвивається. Усе, що ми планували, футболісти виконали і перемогли.

У Дідика ушкодження, він не зміг зіграти другий тайм. Якщо він травмується — це буде суттєва втрата для нас. Але це одна зі складових футболу.

Проспер — важливий футболіст для команди, але ключовим я би не назвав. У нього будуть різні матчі. Я вже говорив, він повинен бути стабільним, тоді можна буде говорити, що він один з ключових. Він важливий, як і Яшарі, Дідик та будь-який інший гравець", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме львівський Рух у кубковому змаганні, після чого зіграє вдома проти іншої команди з цього міста — Карпат, уже в чемпіонаті.