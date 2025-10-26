Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 25 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі десятого туру української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 поступився черкаському ЛНЗ.

Команди видали напружений перший тайм, у якому в атакувальному плані помітно переважав колектив Младена Бартуловича.

Схожу картину ми бачили й поперерві, однак за тим виключенням, що на 62 хвилині колективу Віталія Пономарьова раптово вдалось вийти вперед за рахунком.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — ЛНЗ у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — ЛНЗ 0:1

Гол: Проспер, 62

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко (Забергджа, 69) — Антюх (Когут, 78), Петер, Рашиця.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Рябов, Дідик (Дайко, 46), Пастух (Нонікашвілі, 61) — Проспер, Ассінор (Кравчук, 80), Яшарі (Танковський, 88).

Попередження: Мартинюк, Калюжний, Петер — Г. Пасіч, Дідик, Дайко, Рябов, Горін