Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Кривбасом.
Олександр Караваєв, фото ФК Динамо Київ
27 жовтня 2025, 09:00
Київське Динамо напередодні розгромило криворізький Кривбас у домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.
Динамо Київ — Кривбас 4:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.
"Ми кожну гру розбираємо, просто було якесь невезіння. Приміром, у попередній грі із Зорею мали практично стільки ж моментів, скільки й сьогодні, просто м’яч не летів у ворота.
Але я вважаю, що плідна праця на тренуваннях і те бажання, яке в нас є, і в іграх, і в тренуваннях, потім повертається. Сьогодні нам удалось забити багато голів, а могли навіть ще більше. Рухаємось далі.
Індивідуальні бесіди з тренером є постійно. Ми постійно розмовляємо або коли збираємось на теоретичні заняття, або когось із гравців викликають окремо. Це звичайний робочий процес. Ми працюємо над помилками і над тим, як покращити гру", — заявив український виконавець.
У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря, тоді як посеред тижня ми побачимо Класичне в столиці вже в рамках Кубка України.