Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Кривбасом.

Київське Динамо напередодні розгромило криворізький Кривбас у домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Кривбас 4:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.

"Ми кожну гру розбираємо, просто було якесь невезіння. Приміром, у попередній грі із Зорею мали практично стільки ж моментів, скільки й сьогодні, просто м’яч не летів у ворота.

Але я вважаю, що плідна праця на тренуваннях і те бажання, яке в нас є, і в іграх, і в тренуваннях, потім повертається. Сьогодні нам удалось забити багато голів, а могли навіть ще більше. Рухаємось далі.

Індивідуальні бесіди з тренером є постійно. Ми постійно розмовляємо або коли збираємось на теоретичні заняття, або когось із гравців викликають окремо. Це звичайний робочий процес. Ми працюємо над помилками і над тим, як покращити гру", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря, тоді як посеред тижня ми побачимо Класичне в столиці вже в рамках Кубка України.