Півзахисник про майбутні матчі Динамо та підготовку до них.

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився враженнями після перемоги над Кривбасом (4:0) у рамках 10-го туру УПЛ.

– Сьогодні вийшли дуже зарядженими, нам потрібна була перемога, і результат закономірний. Ми билися один за одного, за кожен м’яч. Сподіваюся, що продовжимо грати так само, – зазначив Піхальонок.

Гравець підкреслив, що команда не збавляла темпу навіть після 1:0 та 2:0, високо пресингувала та намагалася тримати активність всі 90 хвилин.

– Сьогодні я грав трохи нижче в центрі поля за вказівкою тренера, але готовий виконувати будь-які завдання заради перемоги, – додав півзахисник.

Також Піхальонок розповів про нову тактичну схему з Андрієм Ярмоленком на позиції центрфорварда:

– Було цікаво грати з ним у такій ролі, він дуже кваліфікований, підлаштовується під м’яч і відкривається за спини захисникам. З ним легко грати, подібно до того, як я грав із Довбиком у Дніпрі-1.

Півзахисник відзначив, що команда була добре готова фізично і морально, проте попереду складний календар: матчі з Шахтарем, Ліга конференцій та поєдинки чемпіонату.

– Це лише перший матч, будемо готуватися до наступних, щоб показувати той же рівень енергії та концентрації, – підсумував Піхальонок.

Наступні два поєдинки Динамо проведе проти донецького Шахтаря. Спочатку в рамках Кубка України — 29 жовтня, а потім в рамках УПЛ — 2 листопада.