Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубка України, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та львівський Рух.

Черкаський ЛНЗ та львівський Рух зіграють у 1/8 фіналу Кубка України на черкаському Центральному.

Віталій Пономарьов, після перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), використав із перших хвилин Нонікашвілі та Танковського в центрі поля, тоді як Беннетт гратиме ліворуч у атаці.

Іван Федик, на тлі нічиєї в дербі проти Карпат (0:0), залучив до стартового складу Рейляну Романа на правий фланг оборони.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Нонікашвілі, Танковський, Яшарі — Проспер, Ассінор, Беннетт.

Запасні: Самойленко, Ледвій, Дайко, Драмбаєв, Кисіль, Подоляк, Авагімян, Пастух, Кравчук, Лепський.



Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Рейляну, Едсон, Притула — Квасниця, Фаал, Клайвер.