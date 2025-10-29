Черкаський ЛНЗ та львівський Рух зіграють у 1/8 фіналу Кубка України на черкаському Центральному.

Віталій Пономарьов, після перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), використав із перших хвилин Нонікашвілі та Танковського в центрі поля, тоді як Беннетт гратиме ліворуч у атаці.

Іван Федик, на тлі нічиєї в дербі проти Карпат (0:0), залучив до стартового складу Рейляну Романа на правий фланг оборони.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Нонікашвілі, Танковський, Яшарі — Проспер, Ассінор, Беннетт.

Запасні: Самойленко, Ледвій, Дайко, Драмбаєв, Кисіль, Подоляк, Авагімян, Пастух, Кравчук, Лепський.

Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Рейляну, Едсон, Притула — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Кітела, Бойко, Квас, Руніч, Алмазбеков, Підгурський, Сапуга, Слюсар.

Гра ЛНЗ — Рух почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.