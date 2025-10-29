Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубка України, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та львівський Рух.
В'ячеслав Танковський, фото ФК ЛНЗ
29 жовтня 2025, 13:41
Черкаський ЛНЗ та львівський Рух зіграють у 1/8 фіналу Кубка України на черкаському Центральному.
Віталій Пономарьов, після перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), використав із перших хвилин Нонікашвілі та Танковського в центрі поля, тоді як Беннетт гратиме ліворуч у атаці.
Іван Федик, на тлі нічиєї в дербі проти Карпат (0:0), залучив до стартового складу Рейляну Романа на правий фланг оборони.
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Нонікашвілі, Танковський, Яшарі — Проспер, Ассінор, Беннетт.
Запасні: Самойленко, Ледвій, Дайко, Драмбаєв, Кисіль, Подоляк, Авагімян, Пастух, Кравчук, Лепський.
Запасні: Клименко, Кітела, Бойко, Квас, Руніч, Алмазбеков, Підгурський, Сапуга, Слюсар.
Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Рейляну, Едсон, Притула — Квасниця, Фаал, Клайвер.
Гра ЛНЗ — Рух почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.