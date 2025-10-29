Україна

Наставник Чернігова поділився своїми емоціями після виходу до чвертьфіналу турніру.

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Лісне (1:1, 4:3 – пен).

"Звичайно, ми очікували важку гру, тому що ми знали, наскільки якісна команда у Лісне, яка зібрана з гарних виконавців, вони до того моменту, поки там було фінансування, поки вони були організовані, показували досить гарний футбол по міркам Другої ліги. Тому ми розуміли, що буде важко. Тим більше, це кубкова гра. В одній грі кожен може обіграти кожного.

Зараз пенальті не тренували, але трошки інші виконавці пробували пенальті і виграли. Але це все ж таки, як хтось каже, майстерність. Тут не тільки майстерність польових гравців, тут й майстерність воротаря, так само, як ти впораєшся своїми нервами. Тому ті хлопці, які вийшли, пробили, принесли перемогу команді, а особливо наш воротар.

Я більше заспокоював гравців. Сказав, що ви можете забити, кожен з вас тут виходить. Треба зробити це спокійно і не дуже думати про те, що там все залежить від вас. Просто пробуйте і робіть свою роботу.

Зараз про майбутніх суперників не можна нічого сказати, тому що ми ж не знаємо, як зіграють команди, побачимо. Звичайно, з однієї сторони, хотілося б зіграти з грандом нашого українського футболу, а з іншої є шанс проходити в півфінал, тому що там є команди такого рівня, як і ми, так само є команди й Другої ліги. Тому життя покаже, побачимо, як зіграють, будемо чекати жереб", — наводить слова Чорного прес-служба клубу.

Також зазначимо, що вчора, разом із Черніговом, до чвертьфіналу вийшли Буковина та Локомотив.