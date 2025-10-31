Україна

Форвард харків'ян поділився своїми емоціями після гри з Агробізнесом.

Нападник харківського Металіста 1925 Петер Ітодо прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Агробізнесу (4:3).

"На мою думку, рахунок мав бути більшим, ніж 4:0. Цілком могло б бути, скажімо, 10:0.

У першій половині матчу ми грали добре, а в другій — ні. Команда суперника цим скористалася, тому вони просто реалізували свої моменти. Наступного разу треба грати однаково добре як в першій половині матчу, так і в другій.

Оформлений дубль? Вважаю, що я додаю від гри до гри. Намагаюсь прогресувати у всіх матчах, але поки виходить краще саме в Кубку. Я намагаюсь, стараюся і сподіваюсь, що наступного разу теж заб'ю і в матчі УПЛ.

Неважливо, який суперник нам дістанеться, бо в будь-якому випадку треба продовжувати грати добре. Наша справа — продовжувати боротися на рівні, а як буде — побачимо", — наводить слова Ітодо прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Агробізнес.