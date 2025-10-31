Україна

Наставник черкаської команди поділився своїми емоціями після гри з Рухом.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти львівського Руху (1:0).

"Складний матч такий, як ми і очікували. Кубковий матч не вийшов красивим для вболівальників, тому що одна і друга команда грали, щоб досягнути результату. В кубкових матчах немає права на помилку, тому потрібно було грати максимально раціонально. Якщо в чемпіонаті можна поступити у якомусь матчі і потім виправити ситуацію, то в Кубку неможливо зробити. Але вийшли вперед, і, відповідно, якісно граємо в двох турнірах, і це важливо для клубу та команди.

Ми кожну гру граємо на перемогу. Я як тільки прийшов в команду, то хлопцям сказав, що ми кожен контрольний матч на зборах повинні також перемагати, щоб у нас була психологія переможця. Якщо ми будемо стабільно грати всі матчі, ця команда буде досягати результату. Тішить, як хлопці працюють. Звичайно приємно, що вперше в історії ЛНЗ вийшов в 1/4 Кубку України, але так само важливий і чемпіонат. Для нас немає неважливих матчів.

Наступний суперник Карпати? Будемо працювати в звичному режимі. Будемо аналізувати, як грають Карпати. Будемо підбирати під них тактику. Хороша команда з хорошими, якісними футболістами. Тому потрібно готуватися максимально сконцентровано до матчу", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Рух.