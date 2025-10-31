Наставник шпор розраховує на неймовірну атмосферу в матчі проти аристократів.
Томас Франк, Getty Images
31 жовтня 2025, 20:20
Томас Франк звернувся до вболівальників клубу із пристрасним закликом створити особливу та гучну атмосферу на майбутньому лондонському дербі проти Челсі. Шпори чудово розпочали сезон, і Франк, який влітку очолив команду, прагне використати енергію трибун для продовження успішної серії.
Тренер вважає, що гра при світлі прожекторів має стати унікальною подією.
"Гра проти Челсі, особливо домашня гра проти «Челсі» при світлі прожекторів, — це буде щось унікальне та особливе", — цитує Франка Goal.
Наставник благає фанатів зарядити команду та допомогти перетворити стадіон на справжню фортецю. Він наголосив, що найкращі клуби завжди демонструють єдність між командою та вболівальниками, і саме ця енергія потрібна шпорам для перемоги над принциповим суперником.
Матч Тоттенгем — Челсі відбудеться в суботу о 19:30.