Наставник шпор розраховує на неймовірну атмосферу в матчі проти аристократів.

Томас Франк звернувся до вболівальників клубу із пристрасним закликом створити особливу та гучну атмосферу на майбутньому лондонському дербі проти Челсі. ​Шпори чудово розпочали сезон, і Франк, який влітку очолив команду, прагне використати енергію трибун для продовження успішної серії.

Тренер вважає, що гра при світлі прожекторів має стати унікальною подією.

​"Гра проти Челсі, особливо домашня гра проти «Челсі» при світлі прожекторів, — це буде щось унікальне та особливе", — цитує Франка Goal.

Наставник благає фанатів зарядити команду та допомогти перетворити стадіон на справжню фортецю. Він наголосив, що найкращі клуби завжди демонструють єдність між командою та вболівальниками, і саме ця енергія потрібна шпорам для перемоги над принциповим суперником.

Матч Тоттенгем — Челсі відбудеться в суботу о 19:30.