Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Тоттенгем прийматиме Челсі.

Поєдинок відбудеться в суботу, 1 листопада, на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2.50, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.72. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.72.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Челсі в один гол або нічия", представлений показником 1.97.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жуана Педро.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.08.

Слідкуйте за матчем Тоттенгем — Челсі на Football.ua.