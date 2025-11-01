Україна

Фахівець пропустить два найближчі матчі львівських Карпат.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вибачився перед клубом та вболівальниками за свою неспортивну поведінку у матчі УПЛ проти Руху (0:0).

"Хочу звернутися й перепросити за емоційну реакцію під час останнього матчу перед родиною футбольного клубу Карпати.

Футбол — це гра пристрасті. Іноді, коли борешся за своїх, емоції можуть переважити холодний розрахунок. Моє бажання захистити команду й добитися результату для клубу було надто сильним.

Я усвідомлюю, що мав залишатися спокійнішим. Тому прошу вибачення перед нашою зелено-білою родиною — тими, заради кого ми щодня працюємо й боремося. Але я не приймаю це покарання", — написав Лупашко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лупашко отримав дискваліфікацію на два найближчі матчі львівського клубу — він пропустить ігри проти ЛНЗ та Кривбасу.

Після десяти матчів Карпати набрали 12 очок і посідають 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.