Донецький Шахтар у своїх соціальних мережах відкрив голосування за звання найкращого гравця "гірників" за підсумками жовтня.

На нагороду претендують чотири футболісти:

- півзахисник Єгор Назарина — п'ять матчів та два голи;

- вінгер Педріньйо да Сілва — п'ять матчів і два асисти;

- нападник Кауан Еліас — п'ять матчів та два голи;

- форварда Лука Мейрелліш — п'ять матчів та два голи.

Нагадаємо, минулого місяця найкращим гравцем Шахтаря був визнаний Педріньйо.

Свій найближчий матч Шахтар проведе проти Динамо в УПЛ – гра відбудеться завтра, 2 листопада, о 18:00.