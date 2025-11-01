На нагороду претендують чотири футболісти.
ФК Шахтар
01 листопада 2025, 13:45
Донецький Шахтар у своїх соціальних мережах відкрив голосування за звання найкращого гравця "гірників" за підсумками жовтня.
На нагороду претендують чотири футболісти:
- півзахисник Єгор Назарина — п'ять матчів та два голи;
- вінгер Педріньйо да Сілва — п'ять матчів і два асисти;
- нападник Кауан Еліас — п'ять матчів та два голи;
- форварда Лука Мейрелліш — п'ять матчів та два голи.
Нагадаємо, минулого місяця найкращим гравцем Шахтаря був визнаний Педріньйо.
Свій найближчий матч Шахтар проведе проти Динамо в УПЛ – гра відбудеться завтра, 2 листопада, о 18:00.