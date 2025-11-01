Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар — Динамо, Getty Images
01 листопада 2025, 08:55
У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 Шахтар прийматиме Динамо.
Поєдинок відбудеться в неділю, 2 листопада, на Арені Львів. Початок — о 18:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.82. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.90.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Шахтар відкриє рахунок у першому таймі", представлений показником 2.14.
Коефіцієнтом 2.23 оцінена ймовірність перемоги Динамо в одному з таймів.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.89.
Слідкуйте за матчем Шахтар — Динамо на Football.ua.