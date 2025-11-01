Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 Шахтар прийматиме Динамо.

Поєдинок відбудеться в неділю, 2 листопада, на Арені Львів. Початок — о 18:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.82. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Шахтар відкриє рахунок у першому таймі", представлений показником 2.14.

Коефіцієнтом 2.23 оцінена ймовірність перемоги Динамо в одному з таймів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.89.

Слідкуйте за матчем Шахтар — Динамо на Football.ua.