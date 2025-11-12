Україна

Президент УАФ в інтерв'ю провідному французькому виданню наголосив на важливості спорту як платформи для нагадування світу про російську агресію.

Андрій Шевченко дав інтерв'ю авторитетному французькому виданню Le Figaro, де детально розповів про свою гуманітарну діяльність та роль футболу у боротьбі України проти російської агресії. ​

Легендарний український футболіст наголосив, що спорт має унікальну силу, яку необхідно використовувати.

"Футбол – це дуже потужний інструмент", – зазначив Шевченко.

За його словами, головна мета сьогодні – не дати світовій спільноті забути про війну та продовжувати голосно говорити про трагедію, яку переживає український народ.

​Шевченко використовує свій міжнародний авторитет та зв'язки для залучення допомоги та підтримки України.

Президент УАФ підкреслив, що футбольні матчі, особливо на міжнародній арені, слугують важливим нагадуванням про те, що Україна бореться за свою свободу та потребує постійної підтримки з боку партнерів.