Екстренер збірної України працюватиме над стратегією розвитку світового футболу.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та голова комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль увійшли до складу постійних комітетів ФІФА. Про це повідомила пресслужба УАФ.

Відповідне рішення було ухвалене на останньому засіданні Ради ФІФА, яка затвердила склад голів, заступників і членів постійних комітетів організації на чотирирічний термін — з 2025 до 2029 року.

Андрія Шевченка призначено головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА — стратегічного органу, який займається розробкою довгострокових напрямків розвитку світового футболу.

Катерина Монзуль, одна з найвідоміших футбольних арбітринь світу, увійшла до складу Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА, що займається питаннями розвитку та популяризації жіночого футболу на глобальному рівні.